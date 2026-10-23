Танкер с российским дизельным топливом уже направляется в США: судно принадлежит греческому миллиардеру

Что известно об отправке топлива из России в США

Танкер отправился в Соединенные Штаты после достижения договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, о чем свидетельствуют данные LSEG в пятницу, как пишет Reuters.

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Трамп предпринял ряд шагов, надеясь снизить цены на дизельное топливо накануне промежуточных выборов в США 3 ноября– говорится в материале.

В частности, американский лидер:

временно приостановил действие отдельных положений нового закона о санкциях против России;

пригрозил Европе запретом на экспорт дизельного топлива из США, если страны не выделят больше топлива из своих стратегических резервов.

По данным судоходных сервисов, среднетоннажный танкер Agioi Fanendes загрузил 40 тысяч метрических тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы в российском балтийском порту Приморск 22 октября.

Обратите внимание! Ожидается, что судно прибудет в США 7 ноября.

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Россия согласилась отменить введенный ею же запрет на экспорт дизельного топлива и поставлять его на мировые рынки, в частности в США, после заключения соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Еще 9 октября Трамп объявил о немедленном экспорте Россией 300 тысяч метрических тонн, или 2,25 миллиона баррелей, дизельного топлива.

В ноябре объем поставок должен составить 500 тысяч тонн, а "сразу после этого" – еще 1 миллион тонн.

До конца года Россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 миллиона тонн в месяц, то есть до обычного уровня экспорта этого вида топлива, заявил на прошлой неделе вице-премьер-министр страны Александр Новак.

На прошлой неделе партии дизельного топлива, предназначенные для экспорта, были погружены в российском балтийском порту Приморск, однако их конечные пункты назначения остаются неизвестными.

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Обратите внимание! По данным судоходных сервисов LSEG, большинство судов указывают Гибралтар, Атлантическое побережье или Порт-Саид в качестве пункта назначения.

После вступления в силу в феврале 2023 года полного эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, введенного из-за войны в Украине, Россия экспортировала дизельное топливо преимущественно в Бразилию и Турцию, а также в страны Африки.

Кому принадлежит судно

Российское СМИ "Важные новости" пишет, что судно было построено в 2019 году. И с 2022 года оно по меньшей мере 15 раз заходило в российские порты, о чем свидетельствуют данные Global Fishing Watch (GFW).

Судно "Agioi Fanendes" принадлежит мальтийской компании Maltatankers Shipping, а управление судном осуществляет греческая компания Eastern Mediterranean Maritime. Ее владелец – греческий миллиардер Танасис Мартинос, состояние которого Forbes оценивает в 2,1 миллиарда долларов.

Напомним, что Москва надеется на более широкое возобновление экспорта топлива. Также в Кремле размышляют о перспективах газовой инфраструктуры.