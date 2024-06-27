Україна постачає електроенергію в Європу: чи справді це впливає на відключення

У мережі активно розповсюджується інформація відносно начебто справжніх причин впровадження відключень. Зокрема, деякі користувачі наполягають на тому, що Україна експортує електроенергію за кордон.

Чи експортує Україна електроенергію

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна не експортує електроенергію у ЄС. Однак, українські комунікації забезпечують перетоки між європейськими державами.

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Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі.

Кудрицький наполягає, що електроенергія, яка проходить по українських комунікаціях не є експортом. Адже вона не виробляється завдяки потужностям України.

Як перевірити рівень українського експорту

Як пояснює Кудрицький, українці можуть самостійно перевіряти чи експортує Україна електроенергію. Для цього просто потрібно правильно використовувати ресурс ENTSO-E.

Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України,

– уточнює Кудрицький.

Тобто, станом на зараз, Україна імпортує електроенергію. І, саме завдяки цьому імпорту, українська енергосистема може стабілізуватися.