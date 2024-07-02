"Газпром" збільшив експорт газу у Європу цьогоріч

У 2022 році кількість газу, яку експортував "Газпром" у Європу скоротилась. У 2023 році цей показник також знижувався.

Як зросло постачання

У червні 2024 року "Газпром" збільшив середньодобове постачання природного газу у країни Європи. У порівнянні з тогорічними значеннями, цьогорічний показник став більшим на 23%.

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У червні 2023 року середньодобовий експорт трубопроводами, які проходять через Україну, складав 66,8 мільйона кубометрів. А цьогоріч він зріс до 81,8 мільйона кубометрів

Яка зараз була ситуація на ринку газу

За цей рік "Газпром" експортував до Європи орієнтовно 15,5 мільярдів кубометрів природного газу.

Європа почала купувати значно менше російського газу, після вторгнення Росії в Україну. Зараз "Газпром" експортує значну частину цієї сировини у Китай:

у 2022 році російський монополіст експортував у Китай 15,4 мільярда кубометрів газу;

у 2023 році цей показник зріс у 1,5 раза і сягнув 22,7 мільярда кубометрів газу.

У 2022 році Європа отримала орієнтовно 63,8 мільярда кубометрів газу. А уже у 2023 році цей об'єм скоротився на 55,6% і сягнув 28,3 мільярда кубометрів.

У 2018 – 2019 роках Росія експортувала у Європу майже 180 мільярдів кубометрів газу.