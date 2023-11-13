Збої на світових ринках: США намагається перешкодити Росії стати головним експортером СПГ

США має намір не дати Росії стати головним експортером скрапленого природного газу (СПГ). Це може спричинити на світових ринках збої, яким раніше запобігав Вашингтон.

Росії не дають стати головним експортером СПГ

Відомо, що ЄС й досі продовжує імпортувати російський СПГ, через те що агресор зменшив постачання трубопровідного газу на континент. Увесь цей час США намагалися не тиснути на союзників та не створювати перебої у поставках.

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Проте вже на початку листопада США випустив пакет санкцій проти російського проєкту "Арктик СПГ 2", що автоматично забороняє країнам Європи та Азії купувати у нього газ наступного року.

Хоча США та їхні союзники і раніше накладали санкції на російські енергетичні проєкти у відповідь на війну в Україні, прагнучи позбавити їх фінансування та обладнання, це перший випадок, коли санкції безпосередньо торкнулися поставок СПГ,

– написано у повідомленні.

"Арктик СПГ 2" мав стати третім російським проєктом з видобутку СПГ, який мав закріпити амбіції Кремля на світовому ринку. Він знаходиться на Гиданському півострові, що зручно для транспортування ресурсу як в Європу, так і в Азію.

Акціями проєкту володіють:

російська приватна компанія "Новатек" – 60%;

французька TotalEnergies – 10%;

дві китайські державні компані – 20%;

японське спільне підприємство між торговим домом Mitsui & Co і підтримуваною урядом Jogmec – 10%.

У Росії зросла інфляція

На "Арктик СПГ 2" при повному видобутку припадатиме 20% від 100 мільйонів тонн СПГ на рік до 2030 року, які запланувала собі Росія.

У вересні 2023 року в Росії зросла інфляція до 6%, через підвищення споживчих цін на продукти харчування та пальне.

У відповідь на це, Центральний банк Росії (ЦБР) підвищив базову процентну ставку на 2 відсоткові пункти до 15%, що є найбільшою ставкою з травня 2022 року. Це може збільшити витрати країни на війну з Україною.

Через зростання попиту, яке частково сталося через значне збільшення витрат на оборону, а також постійний тиск на ринку праці, стан російської економіки може ще більше просісти. Це може забезпечити у 2024 році інфляцію в Росії вище цільового рівня в 4%,

– йдеться у звіті.

Ймовірно ЦБР й надалі зберігатиме високі процентні ставки, що має збільшити вартість запозичень для російських споживачів і також вплинути на витрати російського уряду на обслуговування боргу.