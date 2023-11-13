Сбои на мировых рынках: США пытаются помешать России стать главным экспортером СПГ

США намерены не дать России стать главным экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Это может повлечь за собой сбои на мировых рынках, которым ранее предотвращал Вашингтон.

России не дают стать главным экспортером СПГ

Известно, что ЕС до сих пор продолжает импортировать российский СПГ, поскольку агрессор уменьшил поставки трубопроводного газа на континент. Всё это время США пытались не давить на союзников и не создавать перебои в поставках.

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Однако уже в начале ноября США выпустил пакет санкций против российского проекта "Арктик СПГ 2", автоматически запрещающий странам Европы и Азии покупать у него газ в следующем году.

Хотя США и их союзники по-прежнему налагали санкции на российские энергетические проекты в ответ на войну в Украине, стремясь лишить их финансирования и оборудования, это первый случай, когда санкции непосредственно коснулись поставок СПГ,

– написано в сообщении.

"Арктик СПГ 2" должен стать третьим российским проектом по добыче СПГ, который должен был закрепить амбиции Кремля на мировом рынке. Он находится на гиданском полуострове, что удобно для транспортировки ресурса как в Европу, так и в Азию.

Акциями проекта владеют:

российская частная компания "Новатек" – 60%;

французский TotalEnergies – 10%;

две китайские государственные компании – 20%;

японское совместное предприятие между торговым домом Mitsui & Co и поддерживаемым правительством Jogmec – 10%.

В России выросла инфляция

На "Арктик СПГ 2" при полной добыче придется 20% от 100 миллионов тонн СПГ в год до 2030 года, которые запланировала себе Россия.

В сентябре 2023 года в России возросла инфляция до 6%, из-за повышения потребительских цен на продукты питания и горючее.

В ответ на это Центральный банк России (ЦБР) повысил базовую процентную ставку на 2 процентных пункта до 15%, что является наибольшей ставкой с мая 2022 года. Это может увеличить расходы страны на войну с Украиной.

Из-за роста спроса, который частично произошел из-за значительного увеличения расходов на оборону, а также постоянного давления на рынке труда, состояние российской экономики может еще больше просесть. Это может обеспечить в 2024 году инфляцию в России выше целевого уровня в 4%,

– говорится в отчете.

Вероятно, ЦБР и в дальнейшем будет сохранять высокие процентные ставки, что должно увеличить стоимость заимствований для российских потребителей и также повлиять на расходы российского правительства на обслуживание долга.