Експорт американського газу до Китаю: чи вплине на поставки президентство Трампа

США цього року збільшили продажі зрідженого природного газу до Китаю. Однак зростання може бути недовгим, якщо майбутня адміністрація Трампа вступить у конфлікт із Пекіном щодо торгівлі.

Якими наразі є поставки американського газу до Китаю

Зокрема Китай імпортував на 63% більше переохолодженого палива зі Сполучених Штатів за перші 10 місяців 2024 року, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року, передає 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Це підняло США на п’яте місце серед постачальників Пекіна, після Австралії, Катару, Росії та Малайзії.

Зверніть увагу! Попри те, що поставки в обсязі 3,9 мільйона тонн цього року становлять лише близько 6% від загального імпорту Китаю, китайські покупці вже уклали контракти на постачання 14 мільйонів тонн американського зрідженого природного газу з 2026 року. Про це відомо завдяки даним BloombergNEF.

Чи вплине президентство Трампа на експорт газу

Якщо ж Вашингтон продовжить реалізацію запланованого 60% тарифу на китайські товари, то у відповідь Пекін може запровадити мита на американський газ. Саме так було під час останньої торгівельної війни за часів адміністрації Трампа. Це призвело до того, що експорт американського газу до Китаю майже повністю зупинився у 2019 році.

Цікаво! Як пише видання, Китай також може використати свою силу як великого покупця газу для торгівельних переговорів, обіцяючи закуповувати більше палива зі США з метою скорочення свого торгового профіциту.