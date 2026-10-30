Експорт газу: Молдова почала купувати паливо в України за зниженими цінами

Сусідня держава знайшла вигідну лазівку на енергетичному ринку, щоб суттєво знизити власні витрати напередодні зими. Місцева влада вже протестувала новий механізм закупівель і тепер поспішає укласти масштабніші контракти.

Чому сусідня країна різко змінила постачальника

Молдова вперше придбала 2 мільйони кубометрів природного газу на українському ринку за ціною, яка виявилася нижчою за спотову. Прем'єр-міністр країни Василе Тофан заявив, що державна компанія Energocom успішно підключилася до української газової біржі, про що пише TVRMoldova.

Завдяки цьому кроку Кишинів зміг зекономити близько 10 євро на кожному мегаваті. "Обсяги невеликі, але ми хотіли перевірити механізм: чи можемо ми закуповувати газ в Україні дешевше та розірвати контракти, які у нас уже є. Механізм спрацював", – наголосив очільник уряду.

Зверніть увагу! Наразі в Україні працюють як державний "Нафтогаз", так і приватні видобувачі, які накопичили значні резерви. Останні отримали право експортувати до 15% власного видобутку на вільний ринок. Проте це вікно можливостей є тимчасовим.

Дозвіл на експорт для приватних компаній діє лише до 30 листопада. Вже з 1 грудня і до березня наступного року продавати газ за кордон знову заборонять. Саме тому молдовська влада намагається максимально пришвидшити переговори, щоб зафіксувати вигідні ціни та забезпечити країну ресурсом на зиму.

Як це вплине на гаманці звичайних споживачів

Головна мета таких маневрів – спроба знизити фінансове навантаження на населення. З 1 жовтня молдовські споживачі зіткнулися з різким стрибком цін: тариф зріс майже на 29% і тепер становить 26,14 лея за кубометр. Якщо уряду вдасться законтрактувати великі обсяги дешевшого українського палива, це створить реальні передумови для перегляду та зниження комунальних платежів.

Нагадаємо, що Україна ввела жорстку заборону на продаж блакитного палива за кордон одразу після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, щоб гарантувати власну енергетичну безпеку. Однак у жовтні 2026 року уряд частково пом'якшив ці обмеження. Приватним виробникам дозволили продавати на аукціонах частину ресурсу, який вони закачали в газотранспортну систему місяцем раніше, що й відкрило шлях для постачань до сусідньої Молдови.

До речі, енергетичний ринок Європи знову лихоманить через загострення ситуації на Близькому Сході. Ціни на газ злетіли, газосховища заповнені гірше, ніж торік, а промисловість уже відчуває наслідки подорожчання.