Пекін стрімко нарощує експорт нафтопродуктів, залишаючись при цьому одним із найбільших покупців сирої російської нафти. Лише у серпні 2025 року постачання очищеної нафти з Китаю зросло на 8,5% у річному розрахунку.

Скільки пального експортує Китай?

У липні був зафіксований найвищий показник експорту нафтопродуктів з Китаю починаючи з червня 2024 року. В серпні темпи постачання трохи скоротилися, але все одно продовжують рости, повідомляє 24 Канал з посиланням на Еnkorr.

У серпні Китай експортував 5,33 мільйона тонн нафтопродуктів із категорії, куди увійшли бензин, дизельне пальне, суднове пальне та авіаційне паливо.

Експорт дизельного пального збільшився на 7,1% у річному розрахунку – до 940 тисяч тонн.

Постачання дизелю досягли найвищого рівня від травня 2024 року.

Утім, за період із січня по серпень 2025 року експорт дизелю загалом скоротився 31,8% – до 4,57 мільйона тонн.

Бензину Китай експортував у серпні на 10% більше, ніж торік – 850 тисяч тонн. Загалом за 8 місяців постачання бензину сягнули 5,67 мільйона тонн.

Значно збільшився експорт авіаційного палива з Китаю – на 15,5%. Його обсяги досягли 1,8 мільйона тонн у серпні.

У січні-серпні 2025 року постачання цієї категорії нафтопродуктів зросли на 5,7% – до 13,72 мільйона тонн.

При цьому імпорт скрапленого природного газу (СПГ) у серпні зменшився на 2,1% – до 6,35 мільйона тонн, але сягнув найвищого показника від листопада 2024 року.

Скільки нафти Китай купує у Росії? Зауважимо, що Китай залишається одним із найбільших покупців російської сирої нафти, яку переробляє у нафтопродукти. У 2024 році Пекін закупив у Росії рекордні 108,5 мільйона тонн сирої нафти, що становить понад 2,1 мільйона барелів на добу. У 2025 році закупівлі залишаються на високому рівні: лише у квітні обсяги імпорту склали близько 8,07 мільйона тонн, або майже 1,96 мільйона барелів щодоби. Така тенденція свідчить, що Китай зберігає стабільний інтерес до російських енергоносіїв, користуючись знижками через санкційні обмеження, і водночас стає ключовим ринком збуту для Москви.

Торгівля Росії та Китаю: що відомо?