Китай заливає світ пальним, поки скуповує дешеву російську нафту
- Китай у серпні 2025 року експортував 5,33 мільйона тонн нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо, суднове паливо та авіаційне паливо.
- Китай залишається одним із найбільших покупців російської сирої нафти, закупивши у 2024 році 108,5 мільйона тонн, що становить понад 2,1 мільйона барелів на добу.
Пекін стрімко нарощує експорт нафтопродуктів, залишаючись при цьому одним із найбільших покупців сирої російської нафти. Лише у серпні 2025 року постачання очищеної нафти з Китаю зросло на 8,5% у річному розрахунку.
Скільки пального експортує Китай?
У липні був зафіксований найвищий показник експорту нафтопродуктів з Китаю починаючи з червня 2024 року. В серпні темпи постачання трохи скоротилися, але все одно продовжують рости, повідомляє 24 Канал з посиланням на Еnkorr.
У серпні Китай експортував 5,33 мільйона тонн нафтопродуктів із категорії, куди увійшли бензин, дизельне пальне, суднове пальне та авіаційне паливо.
- Експорт дизельного пального збільшився на 7,1% у річному розрахунку – до 940 тисяч тонн.
- Постачання дизелю досягли найвищого рівня від травня 2024 року.
Утім, за період із січня по серпень 2025 року експорт дизелю загалом скоротився 31,8% – до 4,57 мільйона тонн.
Бензину Китай експортував у серпні на 10% більше, ніж торік – 850 тисяч тонн. Загалом за 8 місяців постачання бензину сягнули 5,67 мільйона тонн.
- Значно збільшився експорт авіаційного палива з Китаю – на 15,5%. Його обсяги досягли 1,8 мільйона тонн у серпні.
- У січні-серпні 2025 року постачання цієї категорії нафтопродуктів зросли на 5,7% – до 13,72 мільйона тонн.
При цьому імпорт скрапленого природного газу (СПГ) у серпні зменшився на 2,1% – до 6,35 мільйона тонн, але сягнув найвищого показника від листопада 2024 року.
Скільки нафти Китай купує у Росії?
Зауважимо, що Китай залишається одним із найбільших покупців російської сирої нафти, яку переробляє у нафтопродукти. У 2024 році Пекін закупив у Росії рекордні 108,5 мільйона тонн сирої нафти, що становить понад 2,1 мільйона барелів на добу. У 2025 році закупівлі залишаються на високому рівні: лише у квітні обсяги імпорту склали близько 8,07 мільйона тонн, або майже 1,96 мільйона барелів щодоби. Така тенденція свідчить, що Китай зберігає стабільний інтерес до російських енергоносіїв, користуючись знижками через санкційні обмеження, і водночас стає ключовим ринком збуту для Москви.
Торгівля Росії та Китаю: що відомо?
Після того, як США посилили тиск на Індію, запровадивши додаткові тарифи за імпорт російської нафти, Пекін ще більше наростив свої закупівлі. Якщо раніше китайські компанії зосереджувались переважно на марці ESPO, то вже у серпні 2025 року вони різко збільшили імпорт сорту Urals, скориставшись суттєвими знижками на ті партії, від яких відмовилися індійські покупці.
Щоб оминути західні обмеження, Китай, зокрема, застосовує тіньові механізми для закупівлі російської нафти. Розслідування показали існування розгалуженої мережі брокерів і судновласників, які через офшорні структури забезпечують транспортування мільйонів барелів російського пального до китайських портів.
Також Пекін уклав додаткову угоду на постачання нафти з Росії. Компанія "Роснєфть" качатиме до 2,5 мільйона тонн нафти до Китаю через Казахстан.