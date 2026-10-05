Зупинка металургії: чому експорт впав у 30 разів та що буде з валютою

Російський терор завдав нищівного удару по одній із найприбутковіших галузей української економіки. Наслідки цієї зупинки незабаром відчує на собі не лише державний бюджет, а й валютний ринок.

Як обвалився експорт та чому це критично для економіки та гривні

Лише за кілька літніх місяців вивезення української металопродукції за кордон скоротилося майже у 30 разів, а морський шлях зупинився повністю. Три найбільші меткомбінати країни – "Запоріжсталь", "Каметсталь" та "АрселорМіттал Кривий Ріг" – призупинили роботу, про що свідчать дані Держмитслужби, пише Бізнес Цензор.

Зверніть увагу! До повномасштабної війни металургія давала близько 7% ВВП України та мільярди доларів валютної виручки, яка тримала стабільність гривні. Зараз ця частка впала майже до нуля. За словами операційного директора "Метінвесту" Олександра Мироненка, запасу міцності в галузі вже не залишилося.

У грошовому вимірі втрати колосальні: якщо у червні експорт приніс 293 мільйони доларів, то у серпні ця сума схудла до 92 мільйонів. Дефіцит валюти на ринку традиційно тисне на курс, що зрештою призводить до подорожчання імпортних товарів для кожного українця.

Як ворог методично знищував логістику

Зупинці заводів передувала цілеспрямована кампанія росіян зі знищення шляхів вивезення металу. У липні через масовані атаки на порти Великої Одеси морський експорт обвалився на 52%. Заходи суден скоротилися до мінімуму, а міжнародні логістичні гіганти призупинили роботу.

Бізнес спробував переорієнтуватися на залізницю та автотранспорт, але вони не змогли компенсувати втрату моря. До того ж сухопутний маршрут суттєво подорожчав, що зробило виробництво ще менш рентабельним.

Важливо! На тлі логістичної кризи з 1 серпня "Укрзалізниця" підвищила вантажні тарифи на 30%. Металурги різко критикували цей крок, попереджаючи про втрати для ВВП та валютної виручки. Проте перевізник назвав це вимушеним заходом для виживання самої залізниці, адже витрати на енергоресурси зросли в рази.

Фактично експорт зупинився ще до прямих влучань по самих заводах у серпні та вересні. Спочатку ворог відрізав Україну від ключових ринків збуту – США, Туреччини та Італії, а вже потім завдав удару по знекровлених підприємствах, залишивши тисячі людей без повноцінної роботи.

Раніше ми повідомляли, що зупинка українського морського коридору може завдати потужного удару по металургійній галузі та скоротити виробництво майже на третину. Експерти попереджають, що щомісячні втрати від скорочення експорту можуть сягнути 200 мільйонів доларів.