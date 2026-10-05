Как обвалился экспорт и почему это критично для экономики и гривны

Всего за несколько летних месяцев экспорт украинской металлопродукции за рубеж сократился почти в 30 раз, а морские поставки полностью прекратились. Три крупнейших металлургических комбината страны – "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" – приостановили работу, о чем свидетельствуют данные Гостаможслужбы, пишет "Бизнес-Цензор".

Обратите внимание! До полномасштабной войны металлургия обеспечивала около 7% ВВП Украины и миллиарды долларов валютной выручки, которая поддерживала стабильность гривны. Сейчас эта доля упала почти до нуля. По словам операционного директора "Метинвеста" Александра Мироненко, запаса прочности в отрасли уже не осталось.

В денежном выражении потери колоссальны: если в июне экспорт принес 293 миллиона долларов, то в августе эта сумма сократилась до 92 миллионов. Дефицит валюты на рынке традиционно давит на курс, что в конечном итоге приводит к удорожанию импортных товаров для каждого украинца.

Как враг методично уничтожал логистику

Остановке заводов предшествовала целенаправленная кампания россиян по уничтожению путей вывоза металла. В июле из-за массированных атак на порты Большой Одессы морской экспорт обвалился на 52%. Заходы судов сократились до минимума, а международные логистические гиганты приостановили работу.

Бизнес попытался переориентироваться на железную дорогу и автотранспорт, но они не смогли компенсировать потерю морского транспорта. К тому же сухопутный маршрут существенно подорожал, что сделало производство еще менее рентабельным.

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Важно! На фоне логистического кризиса с 1 августа "Укрзализныця" повысила грузовые тарифы на 30%. Металлурги резко критиковали этот шаг, предупреждая о потерях для ВВП и валютной выручки. Однако перевозчик назвал это вынужденной мерой для выживания самой железной дороги, ведь расходы на энергоресурсы выросли в разы.

Фактически экспорт остановился еще до прямых ударов по самим заводам в августе и сентябре. Сначала враг отрезал Украину от ключевых рынков сбыта – США, Турции и Италии, а уже потом нанес удар по обескровленным предприятиям, оставив тысячи людей без полноценной работы.

Ранее мы сообщали, что " остановка украинского морского коридора " может нанести мощный удар по металлургической отрасли и сократить производство почти на треть. Эксперты предупреждают, что ежемесячные потери от сокращения экспорта могут достичь 200 миллионов долларов.