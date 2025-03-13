Росія зазнала значних втрат у доходах від нафти в лютому: до чого тут США

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у лютому експорт російської нафти знизився після введення нового пакета санкцій США. Зниження доходів стало наслідком збільшення знижок на російське паливо.

Скільки на нафті втратила Росія у лютому

У своєму щомісячному звіті Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що минулого місяця виробники Росії експортували 7,28 мільйона барелів сирої нафти та нафтопродуктів на добу. Це на 100 000 барелів на день менше, ніж у січні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства:

щоденний експорт сирої нафти збільшився на 90 000 барелів, досягнувши 4,61 мільйона барелів;

в той час, як експорт нафтопродуктів знизився на 190 000 барелів, склавши 2,67 мільйона барелів через атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Агентство оцінює щоденний видобуток сирої нафти в Росії у лютому на рівні 9,12 мільйона барелів, що на 80 000 барелів менше порівняно з січнем.

Агресивні санкції проти російської нафти

На початку січня адміністрація Джозефа Байдена ввела найбільш жорсткі обмеження на російську нафтову промисловість. До чорного списку потрапили кілька танкерів, трейдерів, російські страхові компанії та два великих виробники: "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз".

Після короткого періоду невизначеності обсяги експорту в основному відновилися. Оскільки фрахтові ставки відреагували на скорочення доступності суден після санкцій щодо 183 танкерів, зростання транспортних витрат, що послідувало за цим, чинило тиск на зниження цін на російську сиру нафту,

– йдеться у звіті МЕА.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, на основі даних Argus Media Group і Kpler, середня ціна на російську сиру нафту минулого місяця знизилася на 6,91 долара США за барель, досягнувши 61,09 долара США за барель.