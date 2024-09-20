Росія збільшує експорт нафтопродуктів, при цьому її доходи зменшуються

Зростання постачань дизельного пального та мазуту сприяє відновленню експорту нафтопродуктів з Росії. У першій половині вересня 2024 року експорт нафтопродуктів зріс завдяки відновленню постачань на фоні підвищення рівня переробки.

Росія збільшує експорт нафти

За перші 15 днів вересня морські постачання нафтопродуктів становили близько 2,2 мільйона барелів на добу. Це на майже 10% більше, ніж середньодобовий показник за серпень, повідомляє Bloomberg.

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Ринок уважно спостерігає за експортом російської нафти для оцінки обсягів видобутку, оскільки Москва більше не публікує офіційні дані про видобуток.

Водночас доходи країни від експорту нафти зменшуються, оскільки падіння цін значно перевищує невелике зростання середньотижневих постачань, які становили 3,21 мільйона барелів на добу за тиждень до 15 вересня.

Зауважте! Експорт нафтопродуктів зріс завдяки підвищенню рівня переробки після атак безпілотників на російські НПЗ. У серпні обсяги постачань впали до чотиримісячного мінімуму через скорочення постачань дизельного пального та мазуту, які разом складають близько 70% всіх постачань нафтопродуктів з країни.

Експорт дизельного пального та газойлів склав приблизно 807 тис. барелів на добу, що на 10% більше, ніж у серпні, коли постачання знизилися до найнижчого рівня з жовтня. Уряд активізує боротьбу з так званими "сірими" постачаннями пального компаній, які не виробляють дизельне пальне.

Цікаво! Постачання мазуту зросли на 13% до 749 тисяч барелів на добу, що є найвищим показником цього року. Постачання нафтопереробної сировини, зокрема вакуумного газойлю, досягли чотиримісячного максимуму в 149 тисяч барелів на добу.