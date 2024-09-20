Россия увеличивает экспорт нефти увеличивает экспорт нефти

За первые 15 дней сентября морские поставки нефтепродуктов составили около 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это почти на 10% больше, чем среднесуточный показатель за август, сообщает Bloomberg.

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Рынок внимательно наблюдает за экспортом российской нефти для оценки объемов добычи, поскольку Москва больше не публикует официальные данные о добыче.

В то же время доходы страны от экспорта нефти уменьшаются, поскольку падение цен значительно превышает небольшой рост средненедельных поставок, которые составляли 3,21 миллиона баррелей в сутки за неделю до 15 сентября.

Заметьте! Экспорт нефтепродуктов вырос благодаря повышению уровня переработки после атак беспилотников на российские НПЗ. В августе объемы поставок упали до четырехмесячного минимума из-за сокращения поставок дизельного топлива и мазута, которые вместе составляют около 70% всех поставок нефтепродуктов из страны.

Экспорт дизельного топлива и газойлей составил примерно 807 тыс. баррелей в сутки, что на 10% больше, чем в августе, когда поставки снизились до самого низкого уровня с октября. Правительство активизирует борьбу с так называемыми "серыми" поставками топлива компаний, которые не производят дизельное топливо.

Интересно! Поставки мазута выросли на 13% до 749 тысяч баррелей в сутки, что является самым высоким показателем этого года. Поставки нефтеперерабатывающего сырья, в частности вакуумного газойля, достигли четырехмесячного максимума в 149 тысяч баррелей в сутки.