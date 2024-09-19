Сколько наличных денег на руках украинцев

Украинцы продолжают традиционно хранить деньги дома. Одни не доверяют банкам, другие работают неофициально и получают наличные, третьи стремятся избежать показа своих доходов и расходов, сообщает "Фокус".

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Накопление наличных на руках украинцев достигло 752,4 миллиарда гривен, вызвано рядом факторов.

Хотя эта сумма является рекордной, аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что доля наличных в общем обороте денег в Украине составляет лишь 23%, что почти на историческом минимуме. Это свидетельствует о постепенном переходе к безналичным расчетам, несмотря на значительные объемы наличности.

Заметьте! Причины хранения денег дома разные: недоверие к банкам, работа с получением зарплат "в конверте", желание избегать публичных операций, а также подготовка к возможным блэкаутам или переезду.

По словам Шевчишина, на одного жителя теперь приходится около 21,5 тысячи гривен наличных, тогда как до войны эта сумма составляла 14,1 тысячи гривен.

Какие причины накопления наличных денег

Экс-член Совета НБУ, экономист Виталий Шапран, считает, что накопление наличных на руках украинцев вызвано чрезмерной эмиссией гривны.

Он отмечает, что с октября 2022 года по август 2024-го денежный агрегат М1 (наличные вне банков и средства на счетах до востребования) увеличился на 523 миллиарда гривен, что составляет 36%.

За это время объем наличных денег в обращении (М0) вырос на 20,24% (126,2 ммильярда гривен), а безналичная гривна росла быстрее благодаря изменению способа получения доходов.

Заметьте! Эксперты не видят причин для паники, объясняя увеличение денежной массы необходимостью покрытия государственных расходов, в частности на зарплаты военным и финансирование дефицита через долг и эмиссию.