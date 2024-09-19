Скільки готівки на руках українців

Українці продовжують традиційно зберігати гроші вдома. Одні не довіряють банкам, інші працюють неофіційно й отримують готівку, треті прагнуть уникнути показу своїх доходів і витрат, повідомляє "Фокус".

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Накопичення готівки на руках українців сягнуло 752,4 мільярда гривень, викликане низкою факторів.

Хоча ця сума є рекордною, аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що частка готівки в загальному обігу грошей в Україні складає лише 23%, що майже на історичному мінімумі. Це свідчить про поступовий перехід до безготівкових розрахунків, попри значні обсяги готівки.

Зауважте! Причини зберігання грошей вдома різні: недовіра до банків, робота з отриманням зарплат "у конверті", бажання уникати публічних операцій, а також підготовка до можливих блекаутів або переїзду.

За словами Шевчишина, на одного мешканця тепер припадає близько 21,5 тисячі гривень готівки, тоді як до війни ця сума становила 14,1 тисячі гривень.

Які причини накопичення готівки

Ексчлен Ради НБУ, економіст Віталій Шапран, вважає, що накопичення готівки на руках українців викликане надмірною емісією гривні.

Він зазначає, що з жовтня 2022 року по серпень 2024-го грошовий агрегат М1 (готівка поза банками й кошти на рахунках до запитання) збільшився на 523 мільярди гривень, що становить 36%.

За цей час обсяг готівки в обігу (М0) зріс на 20,24% (126,2 ммільярда гривень), а безготівкова гривня зростала швидше завдяки зміні способу отримання доходів.

Зауважте! Експерти не бачать причин для паніки, пояснюючи збільшення грошової маси необхідністю покриття державних витрат, зокрема на зарплати військовим і фінансування дефіциту через борг та емісію.