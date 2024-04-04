Росія в половину скоротила експорт пального залізницею після запровадження ембарго

У березні Росія зменшила експорт бензину залізницею на половину після введення ембарго на пальне. Це стало наслідком зупинок виробництва на російських НПЗ та одночасним зростанням внутрішнього попиту на пальне.

Чому в Росії проблема з експортом

У кінці лютого Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину, що стартувала з 1 березня. Її ввели для того, щоб стабілізувати ціни на тлі зростання попиту від споживачів та фермерів. А також для технічного обслуговування нафтопереробних заводів.

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Винятки були зроблені для пального, що постачається за міжурядовими угодами, зокрема для членів Євразійського економічного союзу, який очолює Росія.

У березні російські нафтопереробні заводи експортували близько 323 000 метричних тонн бензину залізницею.

Основними напрямками стали:

Монголія, яка отримала 75 500 тонн;

Узбекистан, який отримав 53 500 тонн;

Таджикистан, до якого дісталося 47 800 тонн;

Киргизстан, з 42 300 тонн.

Як це пов'язано з атаками дронів

! Лише близько 16 500 метричних тонн бензину було відправлено минулого місяця на експорт через російський Балтійський порт Усть-Луга, майже 13 300 тонн до Арктичного порту Мурманська, і нічого до портів Висоцьк, Санкт-Петербург та Новоросійськ, показали дані від ринкових джерел.

В кінці березня приблизно 14% первинної нафтопереробної потужності Росії було частково зупинено для ремонтних робіт після атак українських дронів.

! Щоденна відключена первинна нафтопереробна потужність Росії у квітні, за прогнозами, зросте на 9,5% порівняно з березнем і складе 4,323 мільйона тонн.

Росія також може збільшити імпорт бензину для свого внутрішнього ринку з сусідньої Білорусі, щоб протидіяти ризику місцевих дефіцитів.