Росія в половину скоротила експорт пального залізницею після запровадження ембарго
Джерело:Reuters
У березні Росія зменшила експорт бензину залізницею на половину після введення ембарго на пальне. Це стало наслідком зупинок виробництва на російських НПЗ та одночасним зростанням внутрішнього попиту на пальне.
Чому в Росії проблема з експортом
У кінці лютого Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину, що стартувала з 1 березня. Її ввели для того, щоб стабілізувати ціни на тлі зростання попиту від споживачів та фермерів. А також для технічного обслуговування нафтопереробних заводів.
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Винятки були зроблені для пального, що постачається за міжурядовими угодами, зокрема для членів Євразійського економічного союзу, який очолює Росія.
У березні російські нафтопереробні заводи експортували близько 323 000 метричних тонн бензину залізницею.
Основними напрямками стали:
- Монголія, яка отримала 75 500 тонн;
- Узбекистан, який отримав 53 500 тонн;
- Таджикистан, до якого дісталося 47 800 тонн;
- Киргизстан, з 42 300 тонн.
Як це пов'язано з атаками дронів
В кінці березня приблизно 14% первинної нафтопереробної потужності Росії було частково зупинено для ремонтних робіт після атак українських дронів.Зауважте! Щоденна відключена первинна нафтопереробна потужність Росії у квітні, за прогнозами, зросте на 9,5% порівняно з березнем і складе 4,323 мільйона тонн.
Росія також може збільшити імпорт бензину для свого внутрішнього ринку з сусідньої Білорусі, щоб протидіяти ризику місцевих дефіцитів.