Россия в половину сократила экспорт топлива по железной дороге после введения эмбарго
Источник:Reuters
В марте Россия уменьшила экспорт бензина по железной дороге на половину после введения эмбарго на топливо. Это стало следствием остановок производства на российских НПЗ и одновременным ростом внутреннего спроса на топливо.
Почему в России проблема с экспортом
В конце февраля Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина, стартовавший с 1 марта. Его ввели для того, чтобы стабилизировать цены на фоне роста спроса от потребителей и фермеров. А также для технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов.
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Исключения были сделаны для топлива, поставляемого по межправительственным соглашениям, в частности для членов Евразийского экономического союза, который возглавляет Россия.
В марте российские нефтеперерабатывающие заводы экспортировали около 323 000 метрических тонн бензина по железной дороге.
Основными направлениями стали:
- Монголия, которая получила 75 500 тонн;
- Узбекистан, который получил 53 500 тонн;
- Таджикистан, до которого добралось 47 800 тонн;
- Кыргызстан, с 42 300 тонн.
Как это связано с атаками дронов
В конце марта примерно 14% первичной нефтеперерабатывающей мощности России было частично остановлено для ремонтных работ после атак украинских дронов.Заметьте! Ежедневная отключенная первичная нефтеперерабатывающая мощность России в апреле, по прогнозам, вырастет на 9,5% по сравнению с мартом и составит 4,323 миллиона тонн.
Россия также может увеличить импорт бензина для своего внутреннего рынка из соседней Беларуси, чтобы противодействовать риску местных дефицитов.