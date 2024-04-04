Почему в России проблема с экспортом
В конце февраля Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина, стартовавший с 1 марта. Его ввели для того, чтобы стабилизировать цены на фоне роста спроса от потребителей и фермеров. А также для технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов.
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Исключения были сделаны для топлива, поставляемого по межправительственным соглашениям, в частности для членов Евразийского экономического союза, который возглавляет Россия.
В марте российские нефтеперерабатывающие заводы экспортировали около 323 000 метрических тонн бензина по железной дороге.
Основными направлениями стали:
- Монголия, которая получила 75 500 тонн;
- Узбекистан, который получил 53 500 тонн;
- Таджикистан, до которого добралось 47 800 тонн;
- Кыргызстан, с 42 300 тонн.
Как это связано с атаками дронов
В конце марта примерно 14% первичной нефтеперерабатывающей мощности России было частично остановлено для ремонтных работ после атак украинских дронов.
Россия также может увеличить импорт бензина для своего внутреннего рынка из соседней Беларуси, чтобы противодействовать риску местных дефицитов.