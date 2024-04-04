Почему в России проблема с экспортом

В конце февраля Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина, стартовавший с 1 марта. Его ввели для того, чтобы стабилизировать цены на фоне роста спроса от потребителей и фермеров. А также для технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов.

Читайте также Россияне без топлива: могут ли украинские атаки вызвать дефицит бензина на России

Исключения были сделаны для топлива, поставляемого по межправительственным соглашениям, в частности для членов Евразийского экономического союза, который возглавляет Россия.

В марте российские нефтеперерабатывающие заводы экспортировали около 323 000 метрических тонн бензина по железной дороге.

Основными направлениями стали:

Монголия, которая получила 75 500 тонн;

Узбекистан, который получил 53 500 тонн;

Таджикистан, до которого добралось 47 800 тонн;

Кыргызстан, с 42 300 тонн.

Интересно! Лишь около 16 500 метрических тонн бензина было отправлено в прошлом месяце на экспорт через российский Балтийский порт Усть-Луга, почти 13 300 тонн в Арктический порт Мурманска, и ничего в порты Высоцк, Санкт-Петербург и Новороссийск, показали данные от рыночных источников.

Как это связано с атаками дронов

В конце марта примерно 14% первичной нефтеперерабатывающей мощности России было частично остановлено для ремонтных работ после атак украинских дронов.

Заметьте! Ежедневная отключенная первичная нефтеперерабатывающая мощность России в апреле, по прогнозам, вырастет на 9,5% по сравнению с мартом и составит 4,323 миллиона тонн.

Россия также может увеличить импорт бензина для своего внутреннего рынка из соседней Беларуси, чтобы противодействовать риску местных дефицитов.