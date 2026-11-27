Європейські санкції продовжують тиснути на економіку Росії, змушуючи її терміново шукати напрямки для постачання скрапленого природного газу. Оскільки Євросоюз готується припинити його імпорт, новим ринком збуту може стати Туреччина.

Чому Москва шукає нових покупців

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак у п'ятницю заявив, що компанія "Новатек", яка є найбільшим виробником СПГ в Росії, уклала контракт на постачання газу до Туреччини, пише Reuters.

Поставки мають розпочатися вже з 1 січня 2027 року.

За словами російського посадовця, спочатку обсяги будуть невеликими. Інших подробиць угоди, зокрема щодо загальної кількості газу та її вартості, він не навів.

Зауважте! Цей контракт важко назвати перемогою Росії. Адже угода з'явилася напередодні набуття чинності заборони ЄС на імпорт російського СПГ. Через це Москві доведеться переорієнтовувати поставки на інші ринки. Основним напрямком для "Новатеку" має стати Китай.

Як розвивається торгівля Росії та Туреччини

На тлі ізоляції від західного світу Росія намагається максимально прив'язати до себе турецьку економіку, і не лише в енергетичному секторі.

Так, під час 20-го засідання міжурядової комісії у Стамбулі 27 листопада країни підписали спільну декларацію про намір збільшити вдвічі щорічний обсяг двосторонньої торгівлі.

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат зазначив, що наразі товарообіг становить 50 мільярдів доларів, проте цей показник хочуть довести до 100 мільярдів доларів.

Туреччина та Росія продовжать активно розвивати свої економічні відносини у 2027 році,

– зазначив турецький міністр.

Попри заяви про розширення співпраці, останні показники свідчать, що торгівля між країнами не демонструє стабільного зростання.

За даними Anadolu Agency, у 2025 році товарообіг між Туреччиною та Росією скоротився на 6,5% – до 49,2 мільярда доларів проти 52,6 мільярда доларів роком раніше.

Нагадаємо, раніше цього року Туреччина почала скорочувати імпорт російських товарів. Зокрема, за січень – квітень 2026 року закупівлі впали на 22,8%, або на 3,5 мільярда доларів. Серед причин називали тиск вторинних санкцій на турецькі банки й компанії, які обслуговують торгівлю з Росією.