Почему Москва ищет новых покупателей

Вице-премьер-министр России Александр Новак в пятницу заявил, что компания "Новатэк", являющаяся крупнейшим производителем СПГ в России, заключила контракт на поставку газа в Турцию, пишет Reuters.

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Поставки должны начаться уже с 1 января 2027 года.

По словам российского чиновника, поначалу объемы будут небольшими. Других подробностей соглашения, в частности об общем количестве газа и его стоимости, он не привел.

Обратите внимание! Этот контракт трудно назвать победой России. Ведь соглашение появилось накануне вступления в силу запрета ЕС на импорт российского СПГ. Из-за этого Москве придется переориентировать поставки на другие рынки. Основным направлением для "Новатэка" должен стать Китай.

Как развиваются торговые отношения между Россией и Турцией

На фоне изоляции от западного мира Россия пытается максимально привязать к себе турецкую экономику, и не только в энергетическом секторе.

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Так, в ходе 20-го заседания межправительственной комиссии в Стамбуле 27 ноября страны подписали совместную декларацию о намерении удвоить ежегодный объем двусторонней торговли.

Министр торговли Турции Омер Болат отметил, что в настоящее время товарооборот составляет 50 миллиардов долларов, однако этот показатель планируется довести до 100 миллиардов долларов.

Турция и Россия продолжат активно развивать свои экономические отношения в 2027 году– отметил турецкий министр.

Несмотря на заявления о расширении сотрудничества, последние показатели свидетельствуют о том, что торговля между странами не демонстрирует стабильного роста.

По данным Anadolu Agency, в 2025 году товарооборот между Турцией и Россией сократился на 6,5% – до 49,2 миллиарда долларов против 52,6 миллиарда долларов годом ранее.

Напомним, ранее в этом году Турция начала сокращать импорт российских товаров. В частности, за январь–апрель 2026 года закупки упали на 22,8%, или на 3,5 миллиарда долларов. Среди причин называли давление вторичных санкций на турецкие банки и компании, обслуживающие торговлю с Россией.