Не витримує санкцій та ударів дронами: експорт палива з Росії суттєво впав

Експорт нафтопродуктів із Росії впав до воєнних мінімумів. Причиною цього є поєднання аварій на нафтопереробних заводах і посилення західних санкцій, що дестабілізують енергетичну торгівлю країни.

Що відбувається з російським експортом?

У середньому морські поставки нафтопродуктів становили 1,89 мільйона барелів на добу за перші 26 днів цього місяця, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

І це найнижчий показник щонайменше з початку 2022 року. Експорт дизельного пального дещо зріс. Але слабкі показники відвантажень нафти та мазуту, особливо з балтійських портів після атак на експортний хаб в Усть-Лузі, знизили загальні обсяги постачання.

На роботу портів також могли вплинути несприятливі погодні умови в регіоні останніми днями. Це падіння стало ударом по зусиллях Москви підтримувати стабільні енергетичні доходи, оскільки удари українських дронів по російській енергетичній інфраструктурі та посилення санкцій ускладнюють фінансування та транспортування нафти,

– йдеться у матеріалі.

Остання хвиля обмежень, спрямована проти нафтових гігантів "Роснєфть" і "Лукойл", створила нову невизначеність, змушуючи трейдерів переглядати маршрути платежів і графіки рейсів напередодні граничного терміну дії санкцій США – 21 листопада. Зокрема у короткостроковій перспективі експорт дизельного пального залишається відносно стабільним, адже більшість поставок спрямовується на близькі ринки – Туреччину та Африку.

Зокрема експорт нафтового розчинника та мазуту є більш уразливим, оскільки тривалі рейси до Азії підвищують ризик затримок санкційних вантажів. Оскільки Росія більше не розкриває офіційних даних про обсяги видобутку, трейдери відстежують морські поставки, щоб оцінити масштаби виробництва нафти.

Важливо! За даними Bloomberg, експорт сирої нафти знизився з найвищих показників за останні два з половиною роки через скорочення відвантажень із Балтики минулого тижня.

Яким буде вплив санкцій на Росію?

Вже відомо про перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік,

– написав Зеленський.

Водночас обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно не допустять жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни.

Зауважте! Український лідер зазначив, що санкційних кроків партнерів буде ще більше, і вже є відповідні сигнали.

Що відомо вже зараз про обмеження щодо нафти?