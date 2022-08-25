Експорт російського вугілля морським шляхом фактично зупинений

російська компанії, котрі імпортують вугілля, більше не можуть поставляти свою продукцію морським шляхом. Все через заборону ЄС на купівлю та транспортування російського вугілля в будь-яку точку світу.

росія не може транспортувати вугілля

Так, наприклад, найбільша російська гірничовидобувна компанія "СУЕК" не може відвантажувати вугілля із середини серпня. Це пов'язано з тим, що на ринку страхування вантажів домінують компанії з ЄС, Великої Британії та Швейцарії, що ускладнює пошук страхових компаній для російських судновласників.

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Нагадаємо, що санкції набрали чинності 10 серпня цьогоріч. Вони спрямовані на транспортування російського вугілля та деяких видів добрив, а також на його придбання.

Росія почала перенаправляти постачання вугілля в Азію задовго до набуття чинності заборони ЄС, але зараз судновласники, які, як правило, перестраховують свої ризики з більшими постачальниками, більше не можуть покривати такий експорт.

Ціни на вугілля зросли

росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. Вугільна промисловість становить лише близько 1% російської економіки.

Джерела Bloomberg розповіли, що російські експортери вугілля розглядають інші варіанти, але вони будуть дорожчими й потрібен час на перебудову логістики. З їх слів, це призведе до ще більшого зростання цін.

Оскільки Росія перенаправила своє вугілля до Азії, включно з Індією, такі експортери, як Австралія, замінили обсяги у Європі. Це призвело до збільшення цін, які за останній рік уже зросли у 10 разів.

Заборона на вугілля також може призвести до глобального зростання цін на інші джерела енергії, такі як СПГ, оскільки все це пов’язано, а Європа збільшує попит,

– вважає Дмитро Смолін, аналітик інвестбанку "Сінара".

Ріс цін на вугілля / Інфографіка Bloomberg