Індія приховано продала в США нафтопродукти, виготовлені з підсанкційної російської нафти

Індійська компанія приховала походження палива, яке відправили до Нью-Йорка. Як виявилось, його виготовили з російської нафти.

Це є порушенням санкцій США проти росії. Про це заявив глава центрального банку Індії Майкл Патр.

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Міністерство фінансів США звернулося до влади Індії з тим, що судно забрало нафту з російського танкера у відкритому морі. Після цього воно доставило паливо до порту Гуджарату на західному узбережжі. Там нафту переробили та відправили далі.

Глава центрального банку Індії не повідомив, чи вживатимуть якихось заходів щодо вантажу.

До речі, санкції США проти росії забороняють ввезення до Сполучених Штатів енергопродуктів російського походження. Серед них сира нафта, нафтопродукти, вугілля та газ.

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В Індії вирішили використати ситуацію на енергетичному ринку на свою користь. Йдеться про російську нафту, від якої активно відмовляються у світі.

Водночас експорт російської нафти до Китаю та Індії впав на 30% після рекордного зростання з початком війни в Україні.

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