Это нарушение санкций США против россии. Об этом заявил глава центрального банка Индии Майкл Патр.

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Как Индия продала в США вражеские нефтепродукты

Министерство финансов США обратилось к властям Индии с тем, что судно забрало нефть из российского танкера в открытом море. После этого оно доставило топливо в порт Гуджарат на западном побережье. Там нефть переработали и отправили дальше.

Глава центрального банка Индии не сообщил, будут ли приниматься какие-либо меры по грузу.

Кстати, санкции США против россии запрещают ввоз в Соединенные Штаты энергопродуктов российского происхождения. В их числе сырая нефть, нефтепродукты, уголь и газ.

Индия продолжает работать с россией: главные новости

В Индии решили использовать ситуацию на энергетическом рынке в свою пользу. Речь идет о российской нефти, от которой активно отказываются в мире.

В то же время, экспорт российской нефти в Китай и Индию упал на 30% после рекордного роста с началом войны в Украине.

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