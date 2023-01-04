Потоки російської нафти впали до мінімуму наприкінці 2022 року через санкції Заходу, – Bloomberg

Через санкційні обмеження Заходу щодо експорту російської нафти, її поставки впали до найнижчого рівня за 2022 рік. Також скоротилися вантажі й до країн, котрі активно купували російську сировину у другій половині минулого року.

Експорт російської нафти впав

Загальні обсяги морських перевезень нафти з Росії знизилися на 117 тисяч барелів на день до 2,615 мільйона барелів у середньому за чотири тижні, що є найнижчими показниками за рік.

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Експорт до Азії скоротився

З початком повномасштабної війни в Україні більшість країн почали відмовлятись від російської нафти та нафтопродуктів, однак був ряд країн, котрі навпаки почали активно купувати дешеву сировину агресорки. Однією з таких країн була Індія, котра суттєво наростила імпорт російської сировини.

Однак, видання Bloomberg зазначає, що в останні тижні 2022 року об'єми експорту до країн Азії суттєво скоротився. Йдеться про вантажі, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини – трьох країн, які стали єдиними великими покупцями переміщених російських поставок, – впав за чотири тижні до 30 грудня в середньому до 2,42 мільйона барелів на день.

Варто зауважити, що внаслідок падіння експорту російської нафти, скоротився приплив грошей до військової скарбниці Кремля. Також впав і курс рубля до долара, що офіційно визнало керівництво країни-агресорки.

Брак суден та непогода у морі

З 5 грудня 2022 року почало діяти нафтове ембарго, котре забороняє европейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн, а також вводить цінову стелю у 60 доларів за барель.

Ще однією причиною скорочення експорту стала непогода та брак суден для перевезення сировини. У грудні 2022 року шторми порушили поки із чорноморських та тихоокеанських портів. Після заборони ЄС на морський імпорт сирої російської нафти, Росія відчула брак суден для перевезення вантажів на більші відстані.

Через ембарго ЄС вантажні рейси стали набагато більш тривалими – наразі подорож займає в середньому 31 день із балтійських портів до Індії порівняно з 7 днями з тих же терміналів до Роттердаму. Це чинить додатковий тиск на і без того обмежений флот суден, власники яких готові перевозити російські вантажі.

Відтак Росія все більше залежить від власних суден і так званого "тіньового флоту", який складається із зазвичай старих суден, що належать невеликим і мало відомим компаніям.