Постачання стратегічної сировини через західний кордон зазнало серйозного удару. Динаміка залізничних перевезень демонструє тривожну тенденцію для української металургії.

Що сталося з поставками сировини за кордон

За підсумками перших десяти місяців року експорт залізної та марганцевої руди до Польщі обвалився на 27%. Через залізничні прикордонні переходи вдалося перевезти лише 2,76 мільйона тонн сировини, що на мільйон тонн менше порівняно з минулим роком. Такі невтішні дані наводить "Укрзалізниця", повідомляє "Мінпром".

Левова частка експорту руди – аж 95% – традиційно йде через перехід Ізов, де обсяги впали до 2,62 мільйона тонн. Водночас експорт чорних металів через усі польські переходи скоротився до 853 тисяч тонн. Натомість імпорт металопродукції в Україну зріс на 22%, сягнувши 183 тисяч тонн.

Якою є ситуація на інших митних переходах

Перехід Мостиська ІІ взяв на себе 48% експорту чорних металів, хоча й там зафіксовано падіння до 445 тисяч тонн. Експорт руди на цій ділянці взагалі обвалився на 63%. Через Ягодин рух металургійної продукції залишається мінімальним: імпортовано 6 тисяч тонн, а експортовано лише 3 тисячі тонн.

Загалом за десять місяців поточного року через переходи на кордоні з Польщею Україна перевезла на експорт 8,6 мільйона тонн різних вантажів, що на 13% менше за торішні показники. При цьому імпортні перевезення залізницею зросли на 17% і склали 6,3 мільйона тонн.

Зверніть увагу! Це свідчить про поступову зміну торговельного балансу на західному кордоні, де ввезення товарів починає набирати обертів на тлі падіння експорту.

До речі, президент Володимир Зеленський заявив про готовність рішень, які дозволять відновити повноцінний експорт вітчизняної агропродукції. Йдеться про безпечні маршрути у Чорному морі та транзит через країни Європи.