Що допоможе розблокувати експорт у Чорному морі

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність рішень, які дозволять відновити повноцінний експорт вітчизняної агропродукції. Йдеться про безпечні маршрути у Чорному морі та транзит через країни Європи, про що глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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За словами президента, розблокування постачань є стратегічним питанням не лише для глобальної продовольчої безпеки, але й для виживання українського бізнесу.

Це мільярди доларів для бюджету України, це ресурс для аграріїв, щоб провести посівну наступного року– наголосив Зеленський.

Він додав, що відповідні кроки розроблялися у тісній співпраці з військовими, розвідкою та урядовцями у відповідь на численні запити від фермерів.

Що відомо про передісторію логістичної кризи

Проблема з експортом зерна загострилася через постійні загрози в акваторії Чорного моря та періодичні труднощі на сухопутних кордонах з європейськими сусідами. Українські аграрії неодноразово наголошували, що без стабільних шляхів збуту вони не матимуть обігових коштів для закупівлі насіння, добрив та пального на наступний сезон. Теперішнє рішення має дати бізнесу фінансову подушку та гарантії для подальшої роботи.

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До слова, у 2026 році Україна суттєво зміцнила свої позиції, збільшивши постачання цибулі до Європейського Союзу в 4,3 раза – до 10,93 тисячі тонн. Завдяки такому стрибку наша держава посіла сьоме місце серед найбільших постачальників, випередивши Туреччину та Індію.