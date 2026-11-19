Що сталося з поставками сировини за кордон

За підсумками перших десяти місяців року експорт залізної та марганцевої руди до Польщі обвалився на 27%. Через залізничні прикордонні переходи вдалося перевезти лише 2,76 мільйона тонн сировини, що на мільйон тонн менше порівняно з минулим роком. Такі невтішні дані наводить "Укрзалізниця", повідомляє "Мінпром".

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Левова частка експорту руди – аж 95% – традиційно йде через перехід Ізов, де обсяги впали до 2,62 мільйона тонн. Водночас експорт чорних металів через усі польські переходи скоротився до 853 тисяч тонн. Натомість імпорт металопродукції в Україну зріс на 22%, сягнувши 183 тисяч тонн.

Якою є ситуація на інших митних переходах

Перехід Мостиська ІІ взяв на себе 48% експорту чорних металів, хоча й там зафіксовано падіння до 445 тисяч тонн. Експорт руди на цій ділянці взагалі обвалився на 63%. Через Ягодин рух металургійної продукції залишається мінімальним: імпортовано 6 тисяч тонн, а експортовано лише 3 тисячі тонн.

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Загалом за десять місяців поточного року через переходи на кордоні з Польщею Україна перевезла на експорт 8,6 мільйона тонн різних вантажів, що на 13% менше за торішні показники. При цьому імпортні перевезення залізницею зросли на 17% і склали 6,3 мільйона тонн.

Зверніть увагу! Це свідчить про поступову зміну торговельного балансу на західному кордоні, де ввезення товарів починає набирати обертів на тлі падіння експорту.

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До речі, президент Володимир Зеленський заявив про готовність рішень, які дозволять відновити повноцінний експорт вітчизняної агропродукції. Йдеться про безпечні маршрути у Чорному морі та транзит через країни Європи.