Європейські партнери продовжують шукати оптимальні шляхи для підтримки нашої економіки в умовах війни. Незабаром логістична карта може суттєво змінитись, відкривши нові перспективи для аграріїв.

Що готують для українських аграріїв

Уряд Латвії спільно з українською стороною активно розробляє нові логістичні маршрути для нашого агросектору. Використання латвійської інфраструктури дозволить суттєво розширити можливості експорту та збільшити валютні надходження до бюджету України, зазначає Delfi.

Ми працюємо над тим, як за допомогою нашої інфраструктури сприяти експорту українського зерна, і найближчим часом очікуйте на гарні новини,

– заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

Попри підтримку нашої держави, Латвія поки не готова повністю перекрити кисень російському агроекспорту. На запитання про зупинку транзиту зерна з країни-агресорки Кулбергс відповів, що це "комплексне питання", яке вимагає обережності та уникнення поспішних кроків.

Зверніть увагу! Ба більше, латвійський прем'єр розкритикував рішення Естонії щодо закриття транспортного сполучення на кордоні з Росією. За його словами, такі дії є помилковими та продиктованими виключно передвиборчою атмосферою у сусідній країні.

Наразі Латвія розраховує навіть на збільшення транспортного потоку на своєму кордоні, враховуючи транзитні вантажі партнерів з Азії та США. Одностороннє закриття кордонів без синхронізації з усіма країнами Балтії урядовець вважає нерозсудливим.

Що відомо про передісторію подій

Питання блокування російського транзиту обговорюється у латвійських владних кабінетах вже понад місяць. Ще 13 листопада Міністерство закордонних справ Латвії оголосило про намір запровадити національні санкції проти зерна з Росії та Білорусі.

Відповідний проєкт правил вже підготовлений та переданий на розгляд прем'єру. Проте очільник уряду наполягає на додатковій перевірці даних службами безпеки та консультаціях з президентом, аби оцінити всі економічні наслідки такого кроку для самої Латвії.

До речі, уряд Молдови офіційно розпочав розробку дорожньої карти для приєднання до секторальних санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі. Цей документ планують повністю підготувати до кінця січня 2027 року.