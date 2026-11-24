Який удар готують по економіці агресора

Уряд Молдови офіційно розпочав розробку дорожньої карти для приєднання до секторальних санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі. Цей документ планують повністю підготувати до кінця січня 2027 року, про що повідомляє Newsmaker.md.

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Рішення про запуск цього складного процесу ухвалила Міжвідомча наглядова рада, яку очолює прем'єр-міністр країни Василе Тофан. Головна мета полягає у створенні надійних національних механізмів, які дозволять запровадити найжорсткіші європейські обмеження проти російської економіки, а також вдарити по білоруському режиму.

Зверніть увагу! Щоб захистити власний бізнес від можливих шоків, влада спершу проведе глибоку оцінку соціально-економічних наслідків. Держава планує розробити чіткі інструкції для підприємців та визначити вразливі місця, які потребуватимуть фінансової підтримки чи адаптації.

Чому влада пішла на цей крок саме зараз

Приєднання до санкційного тиску є не просто жестом солідарності, а прямою вимогою для подальшої євроінтеграції. У Міністерстві закордонних справ Молдови наголосили, що країна зобов'язана підтримати всі обмежувальні заходи ЄС у рамках переговорів щодо спільної зовнішньої політики та безпеки.

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Це передбачає як їхнє повноцінне впровадження, так і запобігання обходу санкцій– зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Варто пам'ятати, що держави-кандидати на вступ до ЄС, зокрема й Україна, регулярно приєднуються до санкційних пакетів Брюсселя, посилюючи економічну ізоляцію ворога.

Що відомо про передісторію подій

Рух Молдови до європейської родини останнім часом значно пришвидшився. Як заявляла раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, за умови збереження поточних темпів реформ, Кишинів має всі шанси досягти рівня Чорногорії у переговорному процесі вже у 2027 році.

Синхронізація санкційної політики є одним із ключових індикаторів готовності країни стати повноправним членом європейського ринку та остаточно розірвати токсичні економічні зв'язки з Москвою.

До речі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 22-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Нові обмеження планують спрямувати на російські банки, криптовалютні платформи, енергетичний сектор і тіньовий флот, а також на військово-промисловий комплекс країни-агресорки.