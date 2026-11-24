Какой удар готовят по экономике агрессора

Правительство Молдовы официально приступило к разработке "дорожной карты" для присоединения к секторальным санкциям Евросоюза против России и Беларуси. Этот документ планируется полностью подготовить к концу января 2027 года, о чем сообщает Newsmaker.md.

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Решение о запуске этого сложного процесса принял Межведомственный наблюдательный совет, возглавляемый премьер-министром страны Василе Тофаном. Главная цель заключается в создании надежных национальных механизмов, которые позволят ввести самые жесткие европейские ограничения против российской экономики, а также нанести удар по белорусскому режиму.

Обратите внимание! Чтобы защитить собственный бизнес от возможных потрясений, власти сначала проведут глубокую оценку социально-экономических последствий. Государство планирует разработать четкие инструкции для предпринимателей и определить уязвимые места, которые потребуют финансовой поддержки или адаптации.

Почему власти пошли на этот шаг именно сейчас

Присоединение к санкционному давлению – это не просто жест солидарности, а прямое требование для дальнейшей евроинтеграции. В Министерстве иностранных дел Молдовы подчеркнули, что страна обязана поддержать все ограничительные меры ЕС в рамках переговоров о совместной внешней политике и безопасности.

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Это предполагает как их полноценное внедрение, так и предотвращение обхода санкций– отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Стоит помнить, что страны-кандидаты на вступление в ЕС, в том числе и Украина, регулярно присоединяются к санкционным пакетам Брюсселя, усиливая экономическую изоляцию врага.

Что известно о предыстории событий

Движение Молдовы к европейской семье в последнее время значительно ускорилось. Как ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, при условии сохранения текущих темпов реформ Кишинев имеет все шансы достичь уровня Черногории в переговорном процессе уже в 2027 году.

Синхронизация санкционной политики является одним из ключевых индикаторов готовности страны стать полноправным членом европейского рынка и окончательно разорвать токсичные экономические связи с Москвой.

Кстати, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 22-й пакет санкций Евросоюза против России. Новые ограничения планируется нацелить на российские банки, криптовалютные платформы, энергетический сектор и теневой флот, а также на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.