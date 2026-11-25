Что готовят для украинских аграриев

Правительство Латвии совместно с украинской стороной активно разрабатывает новые логистические маршруты для нашего агросектора. Использование латвийской инфраструктуры позволит существенно расширить возможности экспорта и увеличить валютные поступления в бюджет Украины, отмечает Delfi.

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Мы работаем над тем, как с помощью нашей инфраструктуры содействовать экспорту украинского зерна, и в ближайшее время ожидайте хороших новостей– заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Несмотря на поддержку нашего государства, Латвия пока не готова полностью перекрыть кислород российскому агроэкспорту. На вопрос о приостановке транзита зерна из страны-агрессора Кулбергс ответил, что это "комплексный вопрос", требующий осторожности и отказа от поспешных шагов.

Обратите внимание! Более того, латвийский премьер раскритиковал решение Эстонии о закрытии транспортного сообщения на границе с Россией. По его словам, такие действия ошибочны и продиктованы исключительно предвыборной атмосферой в соседней стране.

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В настоящее время Латвия рассчитывает даже на увеличение транспортного потока на своей границе, учитывая транзитные грузы партнеров из Азии и США. Одностороннее закрытие границ без согласования со всеми странами Балтии чиновник считает неразумным.

Что известно о предыстории событий

Вопрос о блокировании российского транзита обсуждается в латвийских властных кабинетах уже более месяца. Еще 13 ноября Министерство иностранных дел Латвии объявило о намерении ввести национальные санкции против зерна из России и Беларуси.

Соответствующий проект правил уже подготовлен и передан на рассмотрение премьеру. Однако глава правительства настаивает на дополнительной проверке данных службами безопасности и консультациях с президентом, чтобы оценить все экономические последствия такого шага для самой Латвии.

Кстати, Правительство Молдовы официально приступило к разработке "дорожной карты" для присоединения к секторальным санкциям Евросоюза против России и Беларуси. Этот документ планируется полностью подготовить к концу января 2027 года.