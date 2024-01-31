Україна торік найбільше експортувала агропродукцію у Румунію, Китай та Туреччину
Попри все, Україна продовжує експорт товарів за кордон. У 2023 році зросли об'єми продажів української агропродукції, зокрема у Китай.
Яка ситуація з експортом
В Інституті аграрної економіки зазначили, що у 2023 році частка експорту зросла до 62%. Для порівняння, у 2022 році вона складала 53%, передає 24 Канал.
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Потрібно розуміти, що у 2022 році процес був значно ускладненим через військову агресію Росії. У 2023 році ситуація почала стабілізуватись, у тому числі і завдяки успіхам української армії на фронті,
– зазначив академік НААН Микола Пугачов.
Віт також додав, що торік було зафіксовано найбільший об'єм експорту заморожених ягід та інших фруктів за всю історію України – 87 тисяч тонн. Традиційно, масово експортувались олії, жири та зернові культури. "Прогноз на 2024 рік робити рано, першочергово необхідно розв'язати питання на кордоні", – зауважує академік.
Куди здійснюється експорт агропродукції з України
Український експорт і надалі орієнтується саме на ринок ЄС. Однак, не можна ігнорувати і обсяги продажу агропродукції у Азію та Африку. Найбільше у 2023 році імпортували ці товари з України у Румунію.
- Бухарестом агропродукції було закуплено на суму 2 875 мільйонів доларів. Загальна частка експорту з України склала – 13%.
- В Китаї придбали української агропродукції на 2 220 мільйонів доларів. При цьому, частка експорту з України становить – 10%.
- Туреччина купила українську агропродукцію на 1 994 мільйонів доларів. Відповідно, показник експорту – 9%.
Також масово купувати українську агропродукцію такі країни:
- Польща – 1 797 мільйонів доларів;
- Іспанія – 1 765 мільйонів доларів;
- Нідерланди – 1 274 мільйонів доларів;
- Єгипет – 1 066 мільйонів доларів;
- Італія – 1 045 мільйонів доларів;
- Німеччина – 862 мільйонів доларів;
- Угорщина – 471 мільйона доларів.