Украина в прошлом году больше всего экспортировала агропродукцию в Румынию, Китай и Турцию

Несмотря на все, Украина продолжает экспорт товаров за границу. В 2023 году выросли объемы продаж украинской агропродукции, в частности в Китай.

Какова ситуация с экспортом

В Институте аграрной экономики отметили, что в 2023 году доля экспорта возросла до 62%. Для сравнения, в 2022 году она составляла 53%, передает 24 Канал.

Читайте также Еврокомиссия предложила продлить беспошлинный режим с Украиной до 5 июня 2025 года

Нужно понимать, что в 2022 году процесс был значительно осложнен из-за военной агрессии России. В 2023 году ситуация начала стабилизироваться, в том числе и благодаря успехам украинской армии на фронте,

– отметил академик НААН Николай Пугачев.

Он также добавил, что в прошлом году был зафиксирован наибольший объем экспорта замороженных ягод и других фруктов за всю историю Украины – 87 тысяч тонн. Традиционно, массово экспортировались масла, жиры и зерновые культуры. "Прогноз на 2024 год делать рано, в первую очередь необходимо решить ситуацию на границе", – отмечает академик.

Куда осуществляется экспорт агропродукции из Украины

Украинский экспорт и в дальнейшем ориентируется именно на рынок ЕС. Однако нельзя игнорировать и объемы продаж агропродукции в Азию и Африку. Больше всего в 2023 году импортировали эти товары из Украины в Румынию.

Бухарестом агропродукции было закуплено на сумму 2 875 миллионов долларов. Общая доля экспорта из Украины составила – 13%.

В Китае приобрели украинской агропродукции на 2 220 миллионов долларов. При этом, доля экспорта из Украины составляет – 10%.

Турция купила украинскую агропродукцию на 1 994 миллионов долларов. Соответственно, показатель экспорта – 9%.

Также массово покупать украинскую агропродукцию такие страны:

Польша – 1 797 миллионов долларов;

Испания – 1 765 миллионов долларов;

Нидерланды – 1 274 миллионов долларов;

Египет – 1 066 миллионов долларов;

Италия – 1 045 миллионов долларов;

Германия – 862 миллионов долларов;

Венгрия – 471 миллиона долларов.

Перечисленные страны обеспечили 69% валютных поступлений для отечественных экспортеров агропродукции.