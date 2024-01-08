Понад 40% української експортної продукції отримали дві країни: про які держави йдеться

Україна нарощує темпи експорту. Попри обстріли росіян та блокаду кордону, український уряд знаходить шляхи транспортування агропродукції за кордон.

У які країни експортують українське зерно

Замміністра інфраструктури Юрій Васьков повідомив, що новостворений судноплавний коридор у Чорному морі активно використовується. Завдяки йому було експортовано 15 мільйонів вантажів.

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Юрій Васьков Заступник міністра інфраструктури За підсумками роботи українського зернового коридору 27 країн світу отримали нашу продукцію. На сьогодні це майже 15 мільйонів тонн, які вивезли 469 суден. Наприклад, 33% вантажів йшли у Китай, 11% – в Єгипет, 4% – Індонезію та 2% у Туреччину.

Потрібно розуміти, що ситуація з експортом ускладнилась у серпні минулого року. Саме тоді Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Україна, своєю чергою, визначила тимчасовий коридор для експорту.

Спочатку вийшли судна, що були заблоковані в портах Одеси через війну та не підпадали під дію зернової ініціативи, а в середині вересня в Чорноморський порт зайшли перші судна під завантаження українським збіжжям. Після цього ще більше вантажо- та судновласників підтвердили свою готовність працювати, бо впевнились у працездатності українського коридору,

– наголошує Васьков

Васьков зауважує, що до повномасштабного вторгнення через морські порти транспортувалося близько 80% агропродукції. При цьому, через цей шлях відбувалося близько 60% від загального товарообігу.

Замміністра розповів, що скоро інспектори Міжнародної морської організації мають провести перевірку нових морських коридорів. Предметом ревізії буде те чи використовує Україна ці порти виключно як шлях перевезення цивільних (комерційних) вантажів.