Експорт зерна з Росії обвалився: порти окупантів втрачають мільйони тонн

Морська логістика Росії продовжує тріщати по швах, змушуючи експортерів шукати обхідні шляхи. Російські компанії намагаються відновити відвантаження зерна через порт Новоросійськ, проте реальні обсяги виглядають занадто слабко на тлі минулорічних показників.

Що відбувається з експортом зерна Росії

За перші 20 днів жовтня через Новоросійськ компаніям вдалося вивезти усього лише 59,6 тисячі тонн зерна, тоді як торік ця цифра сягала 1,7 мільйона тонн, пишуть росЗМІ.

Загальна картина для економіки ворога виглядає ще гірше.

З 1 по 20 жовтня Росія скоротила відвантаження зерна на експорт через усі свої порти вчетверо – до 1,135 мільйона тонн проти 4,515 мільйона тонн роком раніше.

Найбільше скоротилися постачання основних зернових культур:

обсяги продажів пшениці впали вчетверо – до 1 мільйона тонн;

експорт ячменю зменшився у 5,7 раза – до 61 тисячі тонн;

відвантаження кукурудзи скоротилися у 2,2 раза – до 51 тисячі тонн.

У другій декаді жовтня експортна активність російських портів дещо пожвавилася. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати значне відставання від минулорічних показників.

Чому Балтійське море не рятує ситуацію

На тлі масштабних проблем із чорноморськими перевезеннями Росія перекидає логістику на Балтійське море.

За перші дві декади жовтня балтійські порти відвантажили 875 тисяч тонн зерна, що в 11 разів більше за торішні показники.

Найбільші обсяги пройшли через такі порти:

Санкт-Петербург – 308 тисяч тонн;

Усть-Луга – 294 тисячі тонн;

Висоцьк – 273 тисячі тонн.

Проте зростання перевалки через Балтику поки не компенсує втрат південних портів, адже лише один Новоросійськ торік за аналогічний період відвантажив 1,7 мільйона тонн зерна.

Зауважте! Логістичний колапс миттєво вдарив по географії постачань. Якщо минулого року російську пшеницю купували 29 країн, то зараз їхня кількість скоротилася майже вдвічі – до 15.

Нагадаємо, альтернативні порти не здатні обробляти ті ж обсяги агропродукції, що й чорноморські, а доставка зерна до покупців через Балтику обходиться значно дорожче. За оцінками брокерської компанії Ifchor Galbraiths, перевезення до Єгипту цим маршрутом коштує на 30 – 35% більше за тонну, ніж через Чорне море.