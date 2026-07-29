Росія зіткнулася з новою проблемою: експорт зерна через Чорне море опинився під загрозою

Російські зернові термінали на Чорному морі почали обмежувати прийом зерна автомобільним транспортом через зростання безпекових ризиків. Причиною стали атаки безпілотників і зміни в логістиці після обмеження судноплавства в Азовському морі.

Чому російські порти почали обмежувати прийом зерна

Одразу три великі зернові термінали Росії на Чорному морі запровадили обмеження на прийом зерна автомобільним транспортом. За інформацією джерел Reuters, рішення пов'язане зі зростанням ризиків для судноплавства після атак безпілотників на російські зерновози та портову інфраструктуру.

Йдеться про термінали NZT і KSK у порту Новоросійська, а також ZTKT у порту Тамань. Сукупно вони можуть перевалювати понад 20 мільйонів тонн зерна на рік, тоді як загальний морський експорт російського зерна становить близько 50 мільйонів тонн щорічно.

Після запровадження обмежень на судноплавство в Азовському морі частину зерна із південних регіонів Росії почали перенаправляти до чорноморських портів автомобільним і залізничним транспортом. Однак атаки на чорноморську інфраструктуру також почастішали, що змусило операторів переглянути логістику.

Росія шукає альтернативні маршрути експорту

За словами співрозмовників агентства, нині Росія активніше розглядає балтійські порти як найбезпечніший альтернативний напрямок для експорту зерна. Водночас цей маршрут потребує додаткових логістичних витрат і не може повністю замінити чорноморські потужності.

Ще одним варіантом залишається Каспійське море, однак цей маршрут використовується переважно для поставок до Ірану. Крім того, ризики на цьому напрямку також зросли через війну на Близькому Сході та нещодавню атаку на іранське судно.

За даними Reuters, нічний рух суден у порту Новоросійська досі обмежений через загрозу ударів безпілотників. Учасники ринку визнають, що зростання ризиків дедалі більше впливає на російську експортну логістику та ускладнює стабільне постачання зерна на ключові ринки, зокрема до Єгипту й Туреччини.

До речі, Росія ризикує зафіксувати найнижчі обсяги експорту пшениці за липень із 2017 року. Причиною стали обмеження судноплавства через Керченську протоку, які суттєво ускладнили роботу ключових портів Азовського моря.