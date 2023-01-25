ДТЕК почав імпорт електроенергії з Європи: це допоможе зменшити дефіцит

У січні українська енергетична компанія ДТЕК почала імпортувати електроенергію з Європи. Це допомагає зменшити дефіцит та стабілізувати енергосистему.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

ДТЕК розпочав імпортувати електроенергію з Європи для поліпшення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України,

– йдеться в повідомленні.

Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати близько 500 мільйонів кВт-год електроенергії на місяць, що дозволяє забезпечити потреби місячному споживанню двох мільйони домогосподарств.

Подорожчання електроенергії

Нагадаємо, після багатьох ворожих масованих ракетних ударів та уражень дронами-камікадзе по інфраструктурним об'єктам українська енергосистема зазнала значних збитків. Саме з цим пов'язано незначне підвищення тарифів для промислових підприємств.

Зміни в частині тарифу на послуги передачі електричної енергії й тарифу на диспетчеризацію для промислових споживачів від "Укренерго" змінились приблизно на 3%, що в кінцевій вартості електричної енергії відображається максимум у 20 копійках,

– зазначив експерт з енергетики "Центру Разумкова" Максим Білявський.