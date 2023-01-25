Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
ДТЕК розпочав імпортувати електроенергію з Європи для поліпшення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України,
– йдеться в повідомленні.
Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати близько 500 мільйонів кВт-год електроенергії на місяць, що дозволяє забезпечити потреби місячному споживанню двох мільйони домогосподарств.
Подорожчання електроенергії
Нагадаємо, після багатьох ворожих масованих ракетних ударів та уражень дронами-камікадзе по інфраструктурним об'єктам українська енергосистема зазнала значних збитків. Саме з цим пов'язано незначне підвищення тарифів для промислових підприємств.
Зміни в частині тарифу на послуги передачі електричної енергії й тарифу на диспетчеризацію для промислових споживачів від "Укренерго" змінились приблизно на 3%, що в кінцевій вартості електричної енергії відображається максимум у 20 копійках,
– зазначив експерт з енергетики "Центру Разумкова" Максим Білявський.