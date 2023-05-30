Це необхідно: чому українці платитимуть за світло на 250 гривень більше

Українці, починаючи з 1 червня платитимуть більше за електроенергію. Суми платіжок українців орієнтовно зростуть приблизно на 250 гривень.

Як пояснив міністр енергетики Герман Галущенко, це необхідно для відновлення енергосистеми.

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Чому підвищення тарифів було не уникнути

Галущенко зазначив, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запропонувала міністерству у 2 етапи підняти тарифи для населення до ринкового рівня. Першим етапом комісія пропонувала підняти тариф до 2,88 гривні за кіловат на годину.

Але ми бачимо можливість встановлення тарифу на рівні 2,64 гривні за кіловат на годину.. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему,

– зауважив він.

За словами міністра, з підняттям тарифу середня сума у платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

"Ми припускаємо, що наступного опалювального сезону обстріли енергооб'єктів відбуватимуться так само системно, як це було минулої зими. Тому повинні задіяти всі можливі ресурси для відновлення об'єктів та їх захисту", – додав глава Міненерго.

Головне про підвищення тарифів на електроенергію

З 1 червня в Україні підвищать тарифи на електроенергію. Галущенко вніс на розгляд Кабміну відповідний проєкт постанови і документ вже навіть схвалили.

Довідка. Зараз для українців, які використовують до 250 кіловатів на годину на місяць, діє тариф 1,44 гривні за кіловат на годину, а українці, які використовують понад 250 кіловатів на годину, платять 1,68 гривні за кіловат на годину.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає що підвищення тарифів не розв'яже проблему української енергетики. Він вважає, що ціна на електроенергію має відповідати ринковій, тобто залежати від часу доби.