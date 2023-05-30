В чому проблема нових тарифів

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає що підвищення тарифів не вирішить проблеми Української енергетики.

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Олександр Харченко Директор Центру дослідження енергетики Воно, з одного боку, не вирішує проблеми в галузі зовсім, а з іншого боку, створює дуже некомфортну ситуацію для людей. Тобто ми не вводимо прозору ситуацію: люди все ще не розуміють, за що цей тариф і чому він саме такий. Навіть я не розумію, чесно. Жодних розрахунків не показано

Він додав на прикладі, що жителі дво- або трикімнатних квартир, доплачуватимуть – від 150 до 250 гривень додаткових витрат.

Яким мав би бути тариф

Енергетик вважає, що ціна на електроенергію має відповідати ринковій, тобто залежати від часу доби.

Ціна в Україні змінюється від 1 до 5 гривень протягом різного часу доби. Воно може бути дорожче, а може бути за певних умов навіть дешевше. У нас для населення діє фіксований тариф, а для індустрії є ринок, на якому електрика торгується. Якщо в Україні ввести чесні ринкові тарифи, а люди, які не мають грошей сплатити, матимуть субсидію від держави – от тоді буде чесно і прозоро,

– пояснив він.

Також він нагадав, що на воєнний час і 6 місяців після нього, в Україні діє заборона на підвищення тарифів.

Яким чином це зараз буде зроблено, я взагалі не розумію. Я чув від народних депутатів, що вони вважають це прямим порушенням того, що приймала ВР, і що це взагалі неприпустимо. Я зараз не можу спрогнозувати, що відбудеться, тому що дуже дивна колізія і рішення регулятора,

– додав він.

Ціни на електроенергію підвищили

Міненергетики Герман Галущенко вніс постанову про підвищення тарифу на світло у Кабмін. Її вже схвалили, тож новий тариф становитиме 2,64 гривні за кіловат годину.

Також вартість піднімуть ще за розподіл. Це відбудеться у два етапи: перший – у червні, другий – протягом липня – грудня 2023 року. Ціни зростуть приблизно на 25–50%.