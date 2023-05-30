В чем проблема новых тарифов

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что повышение тарифов не решит проблемы Украинской энергетики.

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Александр Харченко Директор Центра исследования энергетики Оно, с одной стороны, не решает проблему в отрасли совсем, а с другой стороны, создает очень некомфортную ситуацию для людей. То есть, мы не вводим прозрачную ситуацию: люди все еще не понимают, за что этот тариф и почему он именно такой. Даже я не понимаю, честно. Никаких расчетов не показано

Он добавил на примере, что жители двух- или трехкомнатных квартир будут доплачивать от 150 до 250 гривен дополнительных расходов.

Каким должен быть тариф

Энергетик считает, что цена на электроэнергию должна соответствовать рыночной, то есть зависеть от времени суток.

Цена в Украине меняется 1 до 5 гривен в течение разного времени суток. Оно может быть дороже, а может быть при определенных условиях даже дешевле. У нас для населения действует фиксированный тариф, а для индустрии есть рынок, на котором торгуется электричество. Если в Украине ввести честные рыночные тарифы, а у людей, у которых нет денег, будут иметь субсидию от государства – вот тогда будет честно и прозрачно,

– объяснил он.

Также он напомнил, что на военное время и 6 месяцев после него, в Украине действует запрет на повышение тарифа и.

Как это сейчас будет сделано, я вообще не понимаю. Я слышал от народных депутатов, что они считают это прямым нарушением того, что принимала ВР и что это вообще недопустимо. Я сейчас не могу спрогнозировать, что произойдет, потому что очень странная коллизия и решение регулятора,

– добавил он.

Цены на электроэнергию повысили

Минэнергетики Герман Галущенко внес постановление о повышение тарифа на свет в Кабмине. Ее уже одобрили, так что новый тариф будет составлять 2,64 гривны за киловатт час.

Также стоимость поднимут еще за распределение. Это произойдет в два этапа: первый – в июне, второй – в течение июля – декабря 2023 года. Цены вырастут примерно на 25-50%.