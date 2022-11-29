Побоювання перед ембарго: Італія націоналізує нафтопереробний завод "Лукойлу"

Італія готується націоналізувати нафтопереробний завод російського нафтового гіганту "Лукойл", який знаходиться у Сицилії.

НПЗ у Сицилії переробляє п’яту частину сирої нафти в Італії та налічує близько 1000 працівників. Уряд Італії спробує прийняти рішення з приводу націоналізації на засіданні у четвер.

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Чому завод не націоналізували раніше

Європейське ембарго на морські транспортування російської нафти набуває чинності 5 грудня, і уряд Італії намагається зберегти роботу заводу у Сицилії та уникнути ризиків для робочих місць і втрати нафтопереробних потужностей.

Коли держава перейде до управління, завод зможе продовжити виробництво, купуючи нафту в інших постачальників, а державне кредитне агентство SACE надасть гарантії банкам-кредиторам.

Нагадаємо, 5 грудня почнуть діяти санкції країн G7 щодо експорту російської нафти. Надання морських послуг покупцям, які контрактують нафту агресора вище встановленої цінової стелі, буде заборонено.