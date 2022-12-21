Ембарго на російську нафту та повернення ПДВ: що буде з ціною пального у 2023 році

Ціна пального залишатиметься високою через повернення ПДВ, прогнозують в НБУ. Експерти з ринку енергетики також назвали ряд драйверів зростання ціни бензину та дизелю.

З 1 липня повернеться ПДВ на пальне у розмірі 20%, а акцизи зросте до 213 євро та 140 євро за 1000 літрів на бензин і дизельне пальне відповідно. Вийняток буде лише, якщо пальне піде на потреби військовим.

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У НБУ зазначили, що пальне продовжить дорожчати у наступному році, хоча це й відбуватиметься повільнішими темпами – до 20%.

Драйвери зростання цін

, що у листопаді пальне подорожчало на 59,4% у річному вимірі та на 1,3% у місячному. Зростання цін у місячному вимірі регулятор пояснив підвищенням витрат бізнесу та посиленням попиту на тлі перебоїв з електропостачанням.

Геннадій Рябцев прогнозує, що драйверів зростання ціни пального у наступному році може бути декілька.

Геннадій Рябцев Член Експертної ради Міністерства енергетики Недосконалість логістичних ланцюжків і відсутність покладеної на трейдерів відповідальності. Відсутність у державі будь-яких засобів контролю й скорочення обсягів постачань нафтопродуктів на європейський ринок після запровадження ембарго, як 5 грудня, так і 5 лютого наступного року.

Нафтове ембарго

До слова, Сергій Куюн також зауважує, що внаслідок ембарго на російські нафтопродукти ціна пального може зрости.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Я це не виключаю, тому, що це означає, Європі доведеться замістити десь 40% постачань свого дизельного палива. Це дуже багато, Європа – дуже великий ринок. Це десь в районі 3 мільйонів тонн на місяць. У нас (в Україні – 24 канал), мабуть, споживання буде десь 5 мільйонів тонн за рік. А тут 3 мільйони на місяць – дуже суттєві обсяги.

Що варто знати про нафтове ембарго

З 5 грудня діє ембарго на російську нафту та цінова стеля у 60 доларів за барель, яку запровадили країни G7, ЄС та Австралія. Такі санкції забороняють європейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн. А вже з 5 лютого наступного року ці ж обмеження стосуватимуться й російських нафтопродуктів. Обмеження передбачають, що компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

Як зросте ціна пального у 2023 році

Директор "А-95" вважає, що в Європі будуть намагатись замінити російські нафтопродукти й купуватимуть не в агресорки. Однак потрібно зауважувати той факт, що всі ці нові джерела постачання віддалені. Мовиться про Азію, Арабські країни. Також через це зросте й ціна, адже зросте вартість логістики.

З Індії, наприклад, танкер іде три тижні, а з російського Приморська – три дні. Звичайно, що це інше транспортне плече, інші ціни й таке інше. Тому я не виключаю, що через цей ажіотаж і великий попит ціна може зростати до якогось періоду, доки ринок не знайде заміну цим ресурсам. А потім, коли це вийде на якісь стабільні рейки, я думаю, що ціна врівноважиться. Ця транспортна складова – вона велика, це буде дорожче, ніж з Росії везти, але це не є якісь космічні цифри. Умовно кажучи, це буде дорожче на дві – три гривні за літр – це максимум,

– прогнозує Куюн.

Тому не можна сказати, що це в рази чи в десятки відсотків подорожчання. Я не виключаю, що оці місяці до 5 лютого і лютий – вони будуть напружені, а напруга – це завжди висока ціна.

Але знову таки, ми живемо в такий час, що ніхто нічого ствердно сказати не може. Дивіться, як всі очікували нафтового ембарго, можливо, це росіяни розганяли. "Все пропало, ціни злетять, нафти не буде, дефіцит". І що? Тиждень – два ми прожили з цим, а ціни не те що не зросли, вони впали. Тому от як буде з продуктом, тут теж важко стверджувати. В принципі, по теорії, як воно має бути: зростання ціни, це підтягне вартість на світовому ринку.