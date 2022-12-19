Нагадуємо, що у листопаді Україна щодня імпортувала близько 8,5 тисяч генераторних установок.

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Чи можливий дефіцит пального знову

Наприкінці весни – початку літа в Україні виник дефіцит пального. Цьому посприяло знищення потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз, які обстріляла російська сторона. Щобільше, майже все пальне Україна імпортувала з Росії та Білорусі. Після 24 лютого поставки припинилися.

Як розповідає 24 каналу Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95", зараз підстав говорити про те, що дефіцит пального може повторитись – немає. Адже країна переорієнтовувалася на нові ринки постачання – Європу.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Чому був той дефіцит? Тому що в нас росіяни зруйнували 100% постачань і відповідно у нас не було ні досвіду постачання з Європи, ні контрактів, ні транспорту. У європейців не було ресурсів під нас, тому що ніхто на нас не розраховував, бо нас ніколи не було на тому ринку. Зараз це все працює, в нас кількість бензовозів цьогоріч зросла більш ніж у три рази. У нас і залізниця працює нормально. Всі мають контракти. Всі знають куди бігти й кому дзвонити. Тому я взагалі виключаю вірогідність якихось таких рецидивів в тій чи іншій формі.

Геннадій Рябцев, член Експертної ради Міністерства енергетики, вважає формулювання про те, що дефіцит може виникнути через масове використання генераторів, некоректним.

Нестача палива через більшу кількість генераторів виникнути не може, тому що всі генератори разом менше споживають палива, ніж одне велике аграрне підприємство,

– пояснює експерт.

Ціни на пальне у 2023

У жовтневому інфляційному звіті НБУ йде мова про те, що пальне продовжить дорожчати у 2023 році. Це відбуватиметься повільнішими темпами – до 20%.

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З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими,

– повідомив Нацбанк.

Зверніть увагу, у листопаді пальне подорожчало на 59,4% у річному вимірі та на 1,3% у місячному. Зростання цін у місячному вимірі регулятор пояснив підвищенням витрат бізнесу та посиленням попиту на тлі перебоїв з електропостачанням.