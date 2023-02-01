Таємні новачки та змішана нафта: як Росія обходить нафтове ембарго, – The Economist

Внаслідок повномасштабної війни в Україні, Захід запровадив санкції проти Росії та відмовився від її сирої нафти та нафтопродуктів. Однак країна-агресорка знайшла чимало шляхів для збуту своєї продукції, а саме "сірої торгівлі".

Домінуючі західні фірми відмовилися від торгівлі, доставки та страхування російської нафти після запровадження санкцій. Але, як виявилося, "таємничі новачки" попри усі заборони допомагають Росії продавати нафту. Найчастіше, вони базуються в Гонконзі чи Дубаї.

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Сіра торгівля Росії

Нагадуємо, що 5 грудня набули чинності західні санкції, а саме ембарго на морські перевезення сирої нафти з Росії. За чинними нормами, російські нафтові танкери можуть користуватися послугами логістичних і страхових компаній Заходу, лише якщо їхні вантажі коштують нижче 60 доларів за барель.

Такі жорсткі заходи блокуютьСаме тому Росія намагається знайти альтернативний ланцюжок постачання.

Однак через деякий час після запровадження санкцій, російський експорт нафти відновився до рівня, який востаннє спостерігався в червні 2022 року.

Цьому посприяли Китай та Індія, які забирають більшу частину російських барелів, які потрапили під ембарго. Резервуари країн, за даними компанії Kayrros, менш ніж на дві третини, а отже більша частина того, що вони купують, переробляється та перепродається, а не зберігається.

За даними від The Economist, Росії від ухилення нафтового ембарго допомагає й досвід "чорної торгівлі" Ірану та Венесуели.

Їхні побиті танкери із вимкненими транспондерами, перейменовані й перефарбовані, проходять транзитом через завантажені термінали, де їхню нафту змішують з іншою, що ускладнює її виявлення.

Отож, нещодавно було помічено кілька танкерів, які раніше стояли на якорі в Перській затоці, а згодом біля Гібралтару, де забирали вантаж з менших російських кораблів. Країни Оман та Об'єднані Арабські Емірати, які імпортували за перші 10 місяців 2022 року більше російської нафти, ніж за попередні 3 роки, найімовірніше, змішують нафту, а потім перепродують її в Європу.

Щонайцікавіше з цього, то це те, що більшість російської сирої нафти проходить через "сірі" мережі, які не визнають обмеження ціни. Водночас вони ніби й не є незаконними, адже використовують незахідну логістику та доставляють до країн, які не є частиною блокади.

До чого тут Дубай

Робін Міллз з консалтингової компанії Qamar Energy вважає, що з початку війни в Дубаї відкрили понад 30 російських торговельних компаній — деякі під новими назвами.

Коли західні трейдери пішли, з’явилися новачки. Більшість із них не торгували російською нафтою чи будь-якою іншою. Більшість є прикриттям російських державних фірм,

– розповідають інсайдери виданню.

До слова, російський флот, який країна може використовувати, щоб уникнути ліміту ціни, зараз налічує понад 360 кораблів. Це еквівалентно 16% світового запасу танкерів сирої нафти.

Якби всі західні кораблі уникали російських барелів сирої нафти, тіньового флоту все одно було б достатньо, щоб утримувати експорт російської сирої нафти на нинішньому рівні,

– додає Рейд л’Енсон з компанії даних Kpler.

Проте є проблеми: усі кораблі старі, багатьом понад два десятиліття, а ще вони здійснюють дуже далекі подорожі.

Санкції з 5 лютого – наступний поштовх

Вже через декілька днів, 5 лютого, набудуть чинності додаткові санкції щодо дизельного пального та інших продуктів нафтопереробки з Росії. Це може дати наступний поштовх для сірої торгівлі.

Після запровадження санкції, Росії доведеться шукати нових покупців. У Китаї та Індії низький попит на нафтопродукти, а світовий ринок фрагментований.

Тут для країни-агресорки виникне чимало проблем:

По-перше, парк для перевезення таких продуктів невеликий, а тривалі переїзди посилять дефіцит.

По-друге, усе це свідчить про те, що Росія не зможе продати більшу частину своєї очищеної нафти, а натомість спробує проштовхнути якомога більше сирої нафти на сірий ринок.

Але й для світу побічні ефекти будуть неприємні. Одним із них буде подальший розкол торгівлі нафтою за різкими геополітичними лініями. Також, торгівля нафтою стане більш ризикованим бізнесом. Зростаючий шматок світової нафти переправляється фірмами без репутації на застарілих кораблях, які здійснюють довші та складніші подорожі, ніж будь-коли раніше.

Яка вартість нафти у світі

Станом на 31 січня, еталонний показник нафти Brent торгувався за 86 доларів за барель, порівняно зі 100 доларами в середньому минулого року.

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