Нова допомога для Київщині: яку підтримку отримав столичний регіон

Київська область отримала допомогу від Азербайджану. Йдеться про понад 36 тонн енергетичного обладнання.

Яку допомогу отримала Україна від Азербайджану

Подібна підтримка допоможе пришвидшити проведення ремонтних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури, про що зазначили у Міністерстві енергетики України.

Зі складів хабів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Київщини передано понад 36 тонн енергетичного обладнання, наданого Азербайджаном,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві подякували Азербайджану за підтримку енергетичної сфери України.

Зокрема, Баку не вперше допомагає Україні. Наприклад, Азербайджан готовий розширити співпрацю щодо природного газу.

А у липні через хаб Міністерство енергетики отримало майже 40 тонн обладнання з Азербайджану. Його доставили до регіональної філії "Укрзалізниці".

Обладнання має посилити роботу українських залізничників та підтримати критичну інфраструктуру.