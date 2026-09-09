Ворог продовжує атаки: росіяни залишили без світла споживачів у п'яти регіонах

Росіяни продовжують активно обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Станом на ранок середи, 9 вересня, знеструмлена частина споживачів у регіонах.

Що відомо про російські атаки

Без світла залишились деякі українці в Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, про що повідомили в Міністерстві енергетики.

На жаль, ворог продовжує атаки не лише на нашу енергетичну інфраструктуру, а й енергетиків?

– йдеться у повідомленні.

У Запорізькій області дрон ворога атакував службовий автомобіль енергетиків. Вони їхали відновлювати електропостачання в одній з громад регіону. Згідно з інформацією, ніхто не постраждав внаслідок атаки.

Наголошується, що відновлювальні роботи тривають. Але там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Водночас запроваджувати графіки відключень світла сьогодні не планують. А про будь-які можливі зміни українці можуть дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Але до населення звернулися з проханням – за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час. Йдеться про період з 10:00 до 15:00.

Також варто обмежити користування потужними електроприладами з – 18:00 до 22:00. Таким чином, це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

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Нагадаємо, що 7 вересня, ремонтні бригади Укренерго відновили енергопостачання Запорізької атомної електростанції, яка перебуває у тимчасовій окупації. Це було вже 27 знеструмлення.