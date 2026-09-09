Что известно о российских атаках

Без света остались некоторые украинцы в Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, что сообщили в Министерстве энергетики.

К сожалению, враг продолжает атаки не только на нашу энергетическую инфраструктуру, но и на энергетиков?

– говорится в сообщении.

В Запорожской области дрон противника атаковал служебный автомобиль энергетиков. Они ехали восстанавливать электроснабжение в одной из общин региона. Согласно информации, в результате атаки никто не пострадал.

Отмечается, что восстановительные работы продолжаются. Но там, где это позволяет обстановка с безопасностью.

В то же время вводить графики отключений света сегодня не планируется. А о любых возможных изменениях украинцы могут узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

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Однако к населению обратились с просьбой – по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время. Речь идет о периоде с 10:00 до 15:00.

Также следует ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Таким образом, это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, что 7 сентября ремонтные бригады Укрэнерго восстановили энергоснабжение Запорожской атомной электростанции, которая находится под временной оккупацией. Это было уже 27-е отключение электроэнергии.