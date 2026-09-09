Що відомо про російські атаки
Без світла залишились деякі українці в Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, про що повідомили в Міністерстві енергетики.
На жаль, ворог продовжує атаки не лише на нашу енергетичну інфраструктуру, а й енергетиків?
– йдеться у повідомленні.
У Запорізькій області дрон ворога атакував службовий автомобіль енергетиків. Вони їхали відновлювати електропостачання в одній з громад регіону. Згідно з інформацією, ніхто не постраждав внаслідок атаки.
Наголошується, що відновлювальні роботи тривають. Але там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Водночас запроваджувати графіки відключень світла сьогодні не планують. А про будь-які можливі зміни українці можуть дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.
Але до населення звернулися з проханням – за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час. Йдеться про період з 10:00 до 15:00.
Також варто обмежити користування потужними електроприладами з – 18:00 до 22:00. Таким чином, це допомагає знизити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, що 7 вересня, ремонтні бригади Укренерго відновили енергопостачання Запорізької атомної електростанції, яка перебуває у тимчасовій окупації. Це було вже 27 знеструмлення.